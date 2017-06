Fiamme nel supermercato al Portuense, paura a Roma

Incendio all' interno di un supermercato in via Giorgio Pallavicino, al Portuense. Due squadre dei vigili del fuoco del Comando di Roma, con un' autobotte e un carro autoprotettori, sono intervenute nella notte e sono impegnate nello spegnimento del rogo. Il supermercato è isolato e lontano da abitazioni. Non ci sono feriti o intossicati.