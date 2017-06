Fiamme a Casetta Mattei, evacuati palazzi e negozi

Un vasto incendio è divampato alle 12,15 in Vicolo del Conte, zona Casetta Mattei. Le fiamme hanno distrutto un terreno e costretto i vigili del fuoco a evacuare i palazzi nelle vicinanze. Tanta la paura tra i residenti: chi ha potuto è salito in macchina per allontanarsi, altri sono corsi via a piedi mentre i pompieri lavoravano senza sosta per evitare che il rogo arrivasse fino alla carrozzeria e alla falegnameria vicine. Grazie all’intervento massiccio con le autobotti, le attività commerciali sono scampate al fuoco e gli abitanti del quartiere sono potuti rientrare a casa tre ore più tardi. Nessun ferito né intossicati. (Foto Pasquale Carbone)