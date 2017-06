Non ci sono ancora i cartelli multilingue, ma, in alcuni casi considerati gravi, la Polizia locale ha già elevato diverse sanzioni dopo l'entrata in vigore dell'Ordinanza sulla tutela delle fontane di Roma. In particolare, ad ora, oltre alla sanzione del primo giorno a Piazza di Spagna, sono stati sanzionati quattro trasgressori, tre dei quali a Fontana di Trevi.

Nella tarda mattinata di oggi un artista di strada di nazionalità ceca è stato colto dagli agenti appartenenti al Pics (Pronti Intervento Centro Storico) mentre sciacquava uno straccio sporco all'interno della Fontana dei due leoni: l'uomo è stato sanzionato. Nel pomeriggio, invece, in Piazza del Popolo (Fontana Dea Roma), sono stati sanzionati i genitori di due bambini, uno di nazionalità rumena e uno di nazionalità inglese, responsabili di aver fatto salire i propri figli a cavalcioni delle statue dei leoni.

«La vigilanza degli agenti, peraltro costante, è resa molto difficile dalla calura estiva che incoraggia il contatto con l'acqua delle fontane di cittadini e turisti. Si passerà, nei prossimi giorni, ad incrementare il momento repressivo» dichiara il Comandante Diego Porta.