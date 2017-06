Doppio corteo e maratona. E anche oggi Roma è bloccata

Venerdì sciopero, sabato doppio corteo. Continua oggi il fine settimana da incubo per i romani che ieri hanno dovuto affrontare ingorghi infinite e attese bibliche alle fermate degli autobus e alle paline dei taxi per lo stop del trasporto pubblico. Oggi si replica con la manifestazione della Cgil contro le varie forme di voucher, i buoni lavoro.

Si sono ricongiunti in via Labicana, a due passi dal Colosseo, i due cortei della Cgil che questa mattina hanno sfilato per le vie del centro. La mobilitazione si concluderà con l'intervento del segretario Susanna Camusso in piazza San Giovanni dove si sono riuniti di due cortei.

In serata ci sarà anche la prima Mezza Maratona notturna di Roma, gara podistica di circa 21 km lungo un percorso che si svilupperà per la gran parte tra le strade più belle della capitale con oltre 5mila runner iscritti. La partenza, alle ore 21, avverrà da Piazza del Popolo, stesso luogo dell'arrivo e i primi 10 chilometri toccheranno il cuore del centro storico della Capitale: via del Corso, via del Tritone, via Nazionale, Piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, Piazza del Colosseo, via di San Gregorio, viale Aventino, via dei Cerchi con vista sul Circo Massimo, Piazza della Bocca della Verita', via del Teatro di Marcello, Piazza Venezia, via del Corso, via di Ripetta, Piazza Augusto Imperatore e Passeggiata di Ripetta. Poi, dall'11^ chilometro inizia il tratto piatto e scorrevole dei Lungotevere fino a Piazzale delle Belle Arti e ancora i Lungotevere fino all'Acquacetosa, l'ingresso nel Villaggio Olimpico tornando sul Lungotevere delle Navi e proseguendo fino a Piazza Augusto Imperatore, per poi chiudere in via del Corso fino a Piazza del Popolo. Il tempo limite è di 3 ore e 15 minuti.