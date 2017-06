Sciopero dei trasporti: metro chiuse e incidenti, Roma è in tilt

Da questa mattina la Capitale è nella morsa del traffico, intenso su tutta la rete di strade di grande scorrimento da e verso il centro storico. A causa dello sciopero nazionale dei trasporti indetto dai sindacati di base e dal Sul da questa mattina sono chiuse le tre linee della metropolitana e le ferrovie urbane Roma-Lido, Roma-Viterbo nel tratto urbano e Termini-Giardinetti. In conseguenza dell'agitazione sindacale per oggi sono sospese le Ztl diurne. A complicare ulteriormente la situazione una serie di incidenti verificatisi questa mattina su via Cristoforo Colombo, via di Pietralata, via del Mare e via Laurentina.