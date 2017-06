A Colli Aniene il mercato si trasforma in by night

Del mercato Colli Aniene i clienti dicono più spesso «è tra i pochi mercati che conserva intatto il sapore fresco della frutta e la verdura, a prezzi davvero concorrenziali». Sì perché la concorrenza, attorno a questo mercato che ha ben 25 anni ed è nato praticamente quando è nato il quartiere, è davvero spietata. Almeno cinque supermercati nel raggio di pochi metri dalla struttura e ora che ha aperto Esselunga è ancora più dura. Ma Fabio Marmotta, presidente dell’Ags Colli Aniene, non si scoraggia: «Da settembre vogliamo partire con nuove iniziative anche se è difficile perché i soldi scarseggiano e il Comune non ci aiuta». Il mercato avrebbe bisogno urgente di una copertura perché specie d’inverno, quando piove, la clientela scappa e in alcuni box ci piove dentro. «Da soli non possiamo neanche ipotizzare una spesa simile, si parla di almeno 120 mila euro, ci abbiamo provato con il Municipio e con il Campidoglio ma ci hanno risposto che è impossibile perché non c’è liquidità».

