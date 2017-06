Vuoi l'ambulanza? Aspetta (almeno) un quarto d'ora

Un quarto d'ora. Questo il tempo medio che impiegano per arrivare sui luoghi di richiesta del soccorso le ambulanze del 118 dopo la chiamata al numero unico d' emergenza 112: 14 minutie 53 secondi. Che poi si riducono a quasi 10 minuti se contabilizzati a partire dall'invio del mezzo dalla postazione: 9 minuti e 53 secondi. Quasi il doppio, invece, il tempo medio impiegato dalle missioni dell'eliambulanza: 20 minuti e 20 secondi per giungere a destinazione.

Così dicono i cronometri del «Piano triennale delle prestazioni e dei risultati 2015-2017», stilato dall' Ares 118. Le 220 ambulanze del Lazio hanno effettuato 387.728 interventi, in maggioranza di codice giallo (261.601, 52.824 di colore rosso e i restanti 71.497 verdi oltre ai 1.806 bianchi). E, mentre Roma e provincia sono abbastanza in media (8 minuti e 53 secondi dall'invio e 14 minuti e 40 secondi dalla chiamata), per le ambulanze è il Reatino a presentare i tempi più lunghi: rispettivamente 14 minuti e 17 minuti. Anche per le missioni dell'eliambulanza, che sono state...

