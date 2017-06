La Raggi al Prefetto: "Limitare i migranti a Roma". E il blog di Grillo: chiuderemo i campi rom

Una "moratoria sui nuovi arrivi" di cittadini stranieri nella Capitale. L'ha chiesta la sindaca di Roma Virginia Raggi in una lettera inviata al Prefetto capitolino Paola Basilone. Vista la "forte presenza migratoria e il continuo flusso di cittadini stranieri", è il contenuto della missiva della Raggi, "trovo impossibile, oltre che rischioso, ipotizzare ulteriori strutture di accoglienza, peraltro di rilevante impatto e consistenza numerica sul territorio comunale".

"Conseguenze devastanti" La sindaca a 5 stelle, a 48 ore dal flop elettorale del Movimento alle amministrative, "in considerazione degli elevati flussi di migranti non censiti auspica che le valutazioni sulle dislocazioni di nuovi insediamenti tengano conto della evidente pressione migratoria cui è sottoposta Roma Capitale e delle possibili devastanti conseguenze in termini di costi sociali e di protezione degli stessi beneficiari, evitando di gravare, ulteriormente, sul territorio comunale".

"Chiudiamo i campi rom" Quasi contemporaneamente il blog di Beppe Grillo dedica un lungo post alla questione dei nomadi nella Capitale: "Stop. Questa storia si chiude qua. Ora a Roma si cambia musica. Chiusura dei campi rom, censimento di tutte le aree abusive e le tendopoli. Chi si dichiara senza reddito e gira con auto di lusso è fuori. Chi chiede soldi in metropolitana, magari con minorenni al seguito, è fuori. In più sarà aumentata la vigilanza nelle metro contro i borseggiatori. Nessuno prima d’ora aveva mai affrontato il problema in questo modo". "Iniziamo a chiudere i primi due di nove campi ancora presenti a Roma - si legge - Lo diciamo subito: ci vorrà tempo. Queste non sono operazioni che si fanno dall'oggi al domani. Qualsiasi tecnico specializzato vi dirà che serviranno mesi. Come per tutto quello che la vecchia politica ha lasciato a Roma, anche in questo caso il MoVimento 5 Stelle non ha la bacchetta magica. Ma ha la libertà di fare le cose che dovevano essere fatte 20 anni fa. E allora iniziamo: i campi della Monachina e La Barbuta verranno chiusi. Parliamo di 700 persone che risiedevano qui".