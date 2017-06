Cercano di rapinare un uomo, poliziotto spara a bandito e lo uccide a Guidonia

Per sventare una rapina ha premuto più volte il grilletto contro i due banditi, ammazzandone uno e ferendo l’altro. E’ successo alle 9,15 di questa mattina a Guidonia. A sparare un poliziotto libero dal servizio che per primo ha notato i due uomini scendere da un furgone e avvicinarsi a una macchina con a bordo una persona in via degli Aromi. Avevano entrambi i volti coperti dai passamontagna e pistole in pugno che avrebbero convinto l’agente a far fuoco. Sul posto i poliziotti della Squadra Mobile e i carabinieri di Tivoli.