Stadio della Roma, il Municipio IX decide sul progetto della Raggi

È in corso la seduta del Consiglio del Municipio IX Eur che deve esprimere il proprio parere e formulare eventuali emendamenti alla delibera Raggi sul pubblico interesse sul progetto di costruzione dello Stadio della Roma di Tor di Valle (delibera Giunta comunale 38/2017).

Venerdì scorso il Consiglio municipale era stato convocato dalle 11.30 alle 15.30 per discutere il parere. Tuttavia, dopo una mattinata trascorsa con le opposizioni sul piede di guerra per "irregolarità nella convocazione", la maggioranza grillina, dopo aver dimenticato di votare entro il termine stabilito la prosecuzione della seduta ad oltranza, aveva tentato di forzare il regolamento per proseguire nella discussione fino alla votazione per poi doversi arrendere e chiudere la seduta. Seduta che, con una decisione senza precedenti, è stata riconvocata ad oggi, facendo, quindi, aprire tutti gli uffici del Municipio.

Oggi risultano presenti sia il presidente del Consiglio comunale, il grillino Marcello De Vito, che il capogruppo 5Stelle in Aula Giulio Cesare, Paolo Ferrara, più altri consiglieri comunali pentastellati: una sorta, quasi, di commissariamento dei consiglieri municipali. La seduta di oggi, convocata alle 9, si sta svolgendo con molto nervosismo da parte del presidente del parlamentino dell'Eur, Marco Cerisola, e con i consiglieri dell’opposizione che, fino ad ora, stanno procedendo a una serie di richiami al regolamento. Per questo il minisindaco ha anche sospeso temporaneamente la seduta.