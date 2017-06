Schianto con lo scooter in viale Tirreno, muore 23enne

Un ragazzo di 23 anni, che viaggiava a bordo di uno scooter, è morto in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte su viale Tirreno, zona Montesacro, a Roma. Il giovane, Davide Curcio, a quanto si è appreso era il figlio di Angelo Curcio, coordinatore nazionale Fit Cisl per i Servizi Ambientali. L'incidente è avvenuto verso le ore 33.30 all'altezza dell'incrocio su via Val Formazza. E non sarebbe stato coinvolto nessun altro veicolo oltre allo scooter. Il padre del giovane è venuto a sapere della tragica notizia solo il mattino alle 8.30: sembrerebbe che alcuni testimoni abbiano parlato di ritardi nei soccorsi. Sul posto per i rilievi c'era la pattuglia infortunistica Golf 6.