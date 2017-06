Va a fuoco la roulotte a Ostia, grave un italiano

Un incendio a mezzanotte e mezza di ieri ha ridotto in cenere una roulotte parcheggiata in via di Castel Fusano, a Ostia. A evitare l'epilogo tragico che costò la vita alle tre sorelline rom bruciate vive tra le fiamme del camper dove dormivano con i genitori in viale della Primavera, solo l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco. L'italiano di 74 anni che era all'interno della roulotte è stato portato in salvo è ricoverato in codice rosso con ustioni su tutto il corpo.