Rom al volante di un'auto rubata sperona una volante e finisce contro un muro

Un rocambolesco inseguimento, oggi pomeriggio, in via della Borghesiana direzione Prenestina. Un uomo di etnia rom al volante di una Fiat Uno verde rubata, ha saltato diversi posti di blocco speronando una volante del commissariato Casilino e finendo la sua corsa, senza paraurti e con decine di ammaccature, all’altezza del civico 49 di via dell’Osteria del Finocchio. I due agenti sono stati medicati, lui - portato al policlinico Casilino - è stato fermato. L’utilitaria con la quale fuggiva è infatti risultata rubata.