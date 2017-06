Incendio tra le sterpaglie, via Aurelia in tilt

Aurelia in tilt e chiusa al traffico all'altezza del Gra per un incendio tra le sterpaglie scoppiato a ridosso dei binari della stazione Aurelia. Per ore il traffico ferroviario della Roma-Civitavecchia è stato deviato. Il rogo è esploso intorno alle 14 ed ha rallentato anche la circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Grosseto dove i treni sono stati deviati via Ponte Galeria con la soppressione delle fermate di Roma San Pietro e Aurelia. Attivati autobus sostitutivi da Maccarese a Roma Aurelia e Roma San Pietro.