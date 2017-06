Guidonia, schianto sulla via Tiburtina: muore motociclista

Tragico incidente oggi pomeriggio alle 18,40 sulla via Tiburtina al bivio di Guidonia. A perdere la vita un ragazzo che, in sella alla sua moto Suzuki, si è scontrato con una Fiat Panda con targa romena guidata da una donna ferita non in modo grave. Inutile l'arrivo sul posto dell'eliambulanza, il giovane centauro è morto sul colpo dopo esser stato scaraventato sull'asfalto in seguito al violento impatto. Traffico deviato e rallentamenti fino alle 22,30, quando il tratto di strada è stato riaperto. A causare l'incidente, secondo i primi rilievi fatti sul posto dai vigili urbani, il mancato rispetto della segnaletica.