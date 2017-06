Estate Romana, il sindaco Raggi: un piano sicurezza straordinario come per il Giubileo

"Abbiamo avuto una riunione molto partecipata, a parte noi e il Prefetto c'erano tutte le forze dell'ordine. Abbiamo lavorato già su un piano di sicurezza straordinario per tutti gli eventi dell'Estate romana, siamo in attesa delle direttive del ministro che armonizzeremo con le misure che stiamo già varando in questi giorni". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi al termine della riunione del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza a cui ha preso parte. "Il modello sarà quello sostanzialmente attuato durante il Giubileo - ha aggiunto - ovvero quello di una segreteria tecnico-operativa in grado di valutare in maniera immediata qualsiasi necessità. Già dalla prossima settimana inizieranno le singole conferenze dei servizi per fare il punto sui singoli eventi. Mi sento di dire che la città è pronta - ha concluso - siamo tutti all'opera".