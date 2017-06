Autobus senza conducente finisce contro una smart, paura a piazza Venezia

Bizzarro incidente nel cuore di Roma, che per fortuna non ha avuto conseguenze drammatiche. Intorno alle 16.30 un bus della linea 46, fermo al capolinea di piazza Venezia, a motore spento e senza conducente a bordo, per ragioni ancora da chiarire si è messo in movimento e ha urtato leggermente un'automobile ferma al semaforo. A bordo dell'autobus c'era un passeggero che non ha subito conseguenze. A bordo dell'autovettura invece c'era una donna che è stata prontamente soccorsa dai sanitari allertati da Atac. L'azienda ha immediatamente avviato un'indagine interna per accertare le dinamiche dell'incidente.