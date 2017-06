Fontana di Trevi, aggredisce turista e prende a calci i poliziotti: arrestato

Prima ha aggredito una turista poi ha preso a calci e pugni i poliziotti che erano intervenuti per soccorrere la giovane straniera. Così un romeno di 31 anni è finito in manette per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento ai beni dello Stato. Durante un servizio di vigilanza nella piazza di Fontana di Trevi, a Roma, gli agenti allarmati dalle urla della ragazza hanno bloccato l'uomo che, dopo aver tentato di ribellarsi cercando di picchiare i poliziotti, ha continuato a colpire a calci e testate anche la volante.