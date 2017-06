Un milione senz'acqua in Provincia di Roma: ecco i Comuni a rischio

Sarà un'estate da dimenticare per oltre un milione di abitanti che rischia di restare senz'acqua. L'Acea Ato 2, responsabile della gestione del sistema idrico integrato, lancia l'allarme e, in una relazione dettagliata, mette nero su bianco i 72 comuni (su 120) della Provincia di Roma che saranno costretti nei prossimi quattro mesi a fare i turni per aprire i rubinetti. Una situazione drammatica, e non senza conseguenze anche sulla Capitale, dovuta principalmente alla netta diminuzione delle piogge e all'aumento delle temperature (senza considerare la crescita smisurata della popolazione nell'ultimo ventennio) che, alla fine, ha costretto la società che gestisce la rete a chiamare a rapporto, nel centro congressi "La Fornace" di Acea, i sindaci della provincia romana per consegnare l'elenco delle città inserite nella mappa del disagio idrico.

Nella lista rossa quelle "con carenze accentuate e con ricorso a turnazione giornaliere ove possibile" (Allumiere, Tolfa, Monterotondo, Marcellina, Vicovaro, Capranica, Prenestina, San Vito Romano, Castel San Pietro Romano, Rocca di Cave, Cave, Palestrina, Zagarolo, San Cesareo, Colonna, Monte Porzio, Rocca Priora, Frascati, Lariano, Albano La- ziale, Ariccia, Genzano, Lanuvio, Velletri, Segni, Montelanico, Gorga, Carpineto Romano, Rocca Santo Stefano, Can- terano, Ciciliano, Saracinesco) e nella lista gialla quelle "con abbassamento di pressione nelle ore di maggior consumo" (Civitavecchia, Santa Marinella, Cerveteri, Ladispoli, Manziana, Fiano Romano, Morlupo, Capena, Filacciano, Mentana, Fonte Nuova, Guidonia Montecelio, San Polo dei Cavalieri, Castel Madama, Tivoli, San Gregorio di Sassola, Mandela, Sambuci, Poli, Casape, Pisoniano, Gerano, Cervaro di Roma, Bellegra, Affile, Roiate, Jenne, Arcinazzo Romano, Genazzano, Montelanico, Artena, Labico, Rocca di Papa, Nemi, Castel Gandolfo, Marino, Ciampino, Pomezia, Ardea, Grottaferrata). "È stata la stagione meno piovosa dal 2009 a oggi - si legge nelle relazione dell'Acea - La seconda consecutiva di bassa piovosità che non ha permesso la ricarica dei serbatoi il cui livello oggi è mediamente del 46% inferiore rispetto al 2014". Senza contare la...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI