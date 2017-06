Paura al Prenestino, auto in fiamme nella notte

Momenti di paura ieri notte al Prenestino, in zona Acqua Bullicante: poco dopo l'una e un quarto i residenti di via Antonio Tempesta sono stati destati nel primo sonno dall'esplosione di una vettura parcheggiata in strada. Scattato l'allarme con le chiamate al 113, dopo pochissimi minuti è giunta una pattuglia dei Carabinieri che ha provveduto a far allontanare i curiosi dalle vicinanze del veicolo e a deviare il traffico mentre dalle finestre soprastanti venivano gettate secchiate d'acqua sopra le fiamme che, nel frattempo, stavano minacciando anche i veicoli adiacenti. Dopo una decina di minuti dal primo allarme sono arrivati anche i Vigili del Fuoco che con una mezz'ora di lavoro sono riusciti a spegnere l'incendio. Secondo alcuni residenti, i responsabili sarebbero due persone che, poco prima, erano state viste proprio nei pressi della macchina incendiata