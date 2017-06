Deposito auto in fiamme a Battistini, allarme nube tossica

Vigili del fuoco in azione in via Maria Battistini 116, a Roma per l'incendio di un'autodemolizione. Sul posto due squadre dei vigili e due autobotti che stanno provvedendo allo spegnimento di alcune auto che erano nel locale

(1gju-18.30) #Roma, incendio autodemolitore via Battistini: evacuata a scopo precauzionale una palazzina nelle vicinanze. 4squadre impegnate pic.twitter.com/wI2Qski9Ay 1 giugno 2017