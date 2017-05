Virginia Raggi testimonierà al processo Marra-Scarpellini

È il 30 giugno la prima data utile in cui Virginia Raggi potrebbe essere convocata davanti al Tribunale di Roma per tes­timoniare nel proces­so all'ex capo del personale in Campidog­lio Raffaele Marra (da lei designato in quel ruolo) e all'imprenditore romano Sergio Scarpellini, accusati di corruzione. I gi­udici della seconda sezione penale nel­l'udienza di questa mattina hanno deciso di ammettere dieci testi a scelta dalle liste presentate da­lle difese di Marra e Scarpellini. Nella lista de­positata nei giorni scorsi dalla difesa dell'ex braccio destro della sindaca c'è anche il nome della Raggi e gli avvoc­ati hanno confermato in aula l'intenzione di chiamarla a testimoniare. Ora bisognerà capire se per quella data il primo cittadino della Capitale abbia fissato altri impegni istituzionali e soprattutto se decida di avvalersi della facoltà di non rispondere, essendo indagata in procedimento collegato. La Raggi infatti è accusata di abuso d'ufficio e falso in relazione alla nomina di Renato Marra, fratello di Raffaele, all'interno del dipartimento capitolino al Turismo.