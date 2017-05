Cinque passanti sono rimasti feriti dopo essere stati travolti da un'auto che non si sarebbe fermata al semaforo rosso tra via dei Colli Portuensi e via di Monteverde. Tra le cinque persone almeno una sarebbe in gravi condizioni trasportata in ospedale in codice rosso. Tutta la zona è stata bloccata e il traffico è stato deviato in via del Casaletto. Alla guida dell'auto ci sarebbe una donna di nazionalità italiana.