Autobus Atac in fiamme, paura al capolinea Anagnina

Fiamme e paura al capolinea Anagnina a Roma quando un autobus autosnodato della linea 20 dell'Atac ha preso fuoco in via Vincenzo Giudice. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra e un'autobotte. Il mezzo è stato completamente distrutto dalle fiamme ma non ci sono feriti o intossicati.