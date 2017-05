Ivanka guarda una foto di Chinaglia: che santo è?

Ivanka Trump canonizza San Giorgio Chinaglia. Sarà per la vicinanza con il ritratto di Padre Pio o perché "Long John" più che un idolo è considerato una specie di santo sia a Roma che a New York, o anche perché il paradiso ai suoi tifosi l’ha portato. Fatto sta che davanti alla foto del popolare bomber della Lazio degli anni Settanta, con le braccia aperte in segno di vittoria e lo sguardo esultante rivolto al cielo dopo un gol, la bella figlia del presidente americano Donald Trump è sbottata con la curiosa domanda: "Che santo è?". È successo dopo la cena al ristorante Le cave di Sant'Ignazio, nel salutare la proprietaria del noto ristorante, Luigina Pantalone, che le ha risposto: "È stato un campione della Lazio".