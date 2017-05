Incendio in via di Malagrotta 257. A bruciare è un capannone adibito a deposito di rifiuti generici, distribuito su due piani e con una superficie di 60 metri per 30. Sul posto stanno lavorando tre squadre dei Vigili del fuoco con il supporto del nucleo Nbcr e un carro autoprotettori. Il rogo è scoppiato all'ora di pranzo e subito si è diffuso il panico tra i residenti, nel timore di una nube tossica come quella formatosi dopo l'incendio nel deposito di rifiuti andato a fuoco a Pomezia.

«Spero che l'incendio sia casuale e non collegabile con l'imminente accesso degli ufficiali di collegamento della commissione, già programmato». È il presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, Alessandro Bratti, a segnalare che l'impianto di Malagrotta, in cui oggi è scoppiato un incendio, avrebbe dovuto essere oggetto di una ispezione. «La commissione -sottolinea Bratti- sta già approfondendo quanto avvenuto a Pomezia e sta ricostruendo gli incendi avvenuti negli ultimi due anni in tutte le regioni».