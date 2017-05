Stadio della Roma senza torri ma il ponte è salvo

In Aula Giulio Cesare la nuova delibera di pubblico interesse sullo Stadio della Roma di Tor di Valle dovrebbe approdare fra il 12 e il 14 giugno. È quanto trapela dagli uffici capitolini che hanno a disposizione 22 giorni (15 senza i weekend) per scrivere il nuovo testo.

Da parte della Roma continuano a susseguirsi le consegne di materiale. E i tecnici capitolini, basandosi proprio su queste carte, hanno iniziato a predisporre le nuove planimetrie. Sui nuovi disegni tecnici spunta una sorpresa: il Ponte di Traiano - quello progettato dalla Roma sullo svincolo di Parco de' Medici della Roma-Fiumicino - sta ancora lì, fra le opere da realizzare. La versione del Campidoglio è: "Noi lo autorizziamo lo stesso, ma non lo "paghiamo" con le cubature come nel progetto basato sulla delibera Marino. Se poi la Roma vuole costruirlo, non sarà il Comune a finanziarlo né con i fondi Cipe del Ponte dei Congressi né con cubature aggiuntive". C'è anche una possibilità non remota che potrebbe obbligare la Roma a...

