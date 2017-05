L’Isis torna a minacciare Roma: pagherete un prezzo elevato

Pensate di poter bombardare il nostro Paese senza essere puniti? Giuriamo a Allah che pa- gherete un prezzo elevato». È la frase agghiacciante scritta su una foto del Vaticano in fiamme e circolata nel web subito dopo l'attacco a Manchester. L'immagine, con la promessa di colpire anche Roma, è rimbalzata tra Telegram, Twitter e altri social network contribuendo ad elevare il rischio di attentati.

In Italia e nella Capitale è massima allerta, già portata al livello 2 da tempo. Dopo quanto accaduto in Gran Bretagna, nel pomeriggio di ieri il ministro dell'Interno, Marco Minniti, ha convocato al Viminale una riunione straordinaria del Casa, il Comitato di analisi strategica antiterrorismo. Il rischio, come sempre dopo ogni attentato, è altissimo. E in questo caso la vicenda si complica visto la presenza del presidente americano, Donald Trump, da ieri pomeriggio nella Capitale. Il Ministro ha infatti disposto di «tenere elevato il livello di vigilanza, rafforzando le misure di sicurezza a protezione degli obiettivi ritenuti più a rischio». Sorvegliati speciali tutti quei «luoghi che registrano particolare affluen- za e aggregazione di persone», definiti soft target.

Dal Cara, inoltre, è partita anche una direttiva per richiamare «l'attenzione dei prefetti e dei questori per assicurare, attraverso l'impegno delle forze di polizia, la massima efficacia di tut- ti i dispositivi di prevenzione e controllo del territorio». Alla riunione indetta al Viminale hanno partecipato anche i vertici delle forze di polizia, dei servizi di intelligence e il rappresentante del- la sicurezza del Regno Unito a Roma, che hanno analizzato e approfondito lo scenario internazionale. A Roma, però, la vigilanza resta strettissima. Dal Vaticano alle sedi istituzionali, oltre che ambasciate e luoghi di incontro, monitoraggio e controllo sono le parole d'ordine. La lista degli obiettivi, però, è lunghissima se si considerano anche i luoghi di aggregazione come cinema, teatri, concerti, centri commerciali, stazioni ferroviarie, aeroporti e molto altro ancora. Innumerevoli volte prima di ieri, infatti, la Capitale è stata...

