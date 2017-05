Sale la tensione a Roma dopo i fatti di Manchester. L'attacco kamikaze è avvenuto in tragica coincidenza con l’arrivo in Italia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L'Air force One, l’aereo presidenziale, atterrerà alle 18.30 a Fiumicino e l’allerta è ai massimi livelli. Da giorni si lavora al piano di sicurezza e ieri la Questura ha messo a punto gli i dettagli. Zone rosse, controlli, tiratori scelti e green-zone sono state predisposte per ospitare la visita di Stato.

La Questura, inoltre, ha fatto sapere che "la polizia scientifica ha istallato un'articolata rete di telecamere nei luoghi ritenuti più sensibili, ed una di queste sarà installata in posizione rialzata sul veicolo del posto di comando avanzato, per riprendere stabilmente ogni istante del percorso presidenziale". La copertura video, inoltre, "sarà poi garantita da un elicottero della Polizia di Stato dotato di impianto ripresa area. Una unità di intelligence garantirà in tempo reale l'aggiornamento informativo in maniera tale da consentire al centro di gestire i servizi nella maniera più idonea in relazione alla valutazione del rischio". Manchester, però, ha reso tutto più complicato e il rischio di attacchi si è moltiplicato. Per questo motivo, per le 15 di oggi, il ministro dell'Interno ha convocato una riunione straordinaria del Casa, Comitato di analisi strategica antiterrorismo, alla presenza dei vertici delle forze di polizia e dei servizi di intelligence.