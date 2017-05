Travolta dal taxi alla fermata del bus, muore 16enne

Una 16enne è morta questa mattina all'ospedale Bambin Gesù in seguito alle gravi ferite riportate dopo essere stata travolta da un taxi a una fermata degli autobus in via dell'Amba Aradam, all'altezza di Porta Metronia, a Roma. L'incidente è avvenuto sabato pomeriggio intorno alle 17. La ragazzina è stata ricoverata in condizioni gravissime prima all'ospedale San Giovanni e successivamente trasferita al Bambino Gesù, dove è deceduta oggi. Il conducente del taxi si è fermato a prestare soccorso. Sulle cause del sinistro sono in corso indagini da parte della polizia locale.