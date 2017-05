Caro Direttore,

chiedo scusa se solo oggi, smaltita la rabbia provata mercoledì scorso, riesco a raccontare un episodio di cui sono finito, mio malgrado, per essere protagonista per il solo fatto d'aver provato a fare una domanda al presidente della Regione, Nicola Zingaretti. Il quale, per tutta risposta, in un crescendo d’insofferenza e di scurrilità, ha detto, in estrema sintesi, che a noi de Il Tempo "ve ce rode er culo che le cose stanno andà bene, avete rotto il cazzo...". Siamo all'ospedale di Subiaco, in provincia di Roma, dove si inaugurano i rinnovati locali del reparto di Chirurgia. Il presidente taglia il nastro e...

