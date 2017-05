Nuovo nubifragio, Roma in tilt

Pesante nubifragio su Roma: intorno alle 11 un altro violentissimo temporale, dopo quello della notte, si è abbattuto sulla capitale accompagnato da una intensa grandinata. Disagi per gli automobilisti rimasti letteralmente bloccati a causa della scarsa visibilità.

Nella notte alberi caduti e strade allagate

Dalle 20 di ieri alle 8 di oggi il comando vigili del fuoco di Roma ha effettuato sul territorio del Comune di Roma e provincia, circa 70 interventi a causa del nubifragio che si è abbattuto sulla Capitale. Dei 70 interventi effettuati circa 40 sono stati effettuati per allagamenti della sede stradale con difficoltà per gli automobilisti, allagamenti terrazzi e cantine condominiali. Ad Ostia in via Giuseppe Botti, un albero (pino marittimo) nella caduta ha coinvolto un muro di cinta di un'abitazione e un furgone parcheggiato nella via. In via Pio IX n. 250 all'incrocio con via Pineta Sacchetti n. 51 è crollato un muro di cinta di un supermercato formato da mattoni di tufo per una lunghezza di metri 20 per un'altezza di metri 3 bloccando la rampa di accesso all'attività commerciale e ad alcuni box condominiali.