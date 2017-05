Incendio a Termini, stazione in tilt: migliaia di passeggeri bloccati

Un cortocircuito nella sala server di Termini manda in tilt la stazione di Roma. L'incendio, esploso poco dopo le 19, ha paralizzato il servizio: sospese le partenze e gli arrivi dei treni, spenti i display e migliaia di passeggeri bloccati sulle banchine. Il black-out nello scalo della Capitale ha paralizzato la circolazione dei treni in tutto il Lazio. L'ipotesi è che si sia trattato di un guasto, un cortocircuito che avrebbe causato le fiamme. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della Polfer.

Intanto sui social gli utenti creano l'hashtag #Terminidown e in tempo realeraccontano i disagi dovuti al blackout del sistema informatico postando immagini dei binari invasi di viaggiatori: "Con migliaia di persone bloccato a #Termini. Sistema informatico in tilt - si legge - Nessuna notizia". "Si è spento tutto", denunciano. Un annuncio ha previsto un ritardo per tutti i treni di almeno 120 minuti. Le ripercussioni, si avvertono già nelle altre stazioni italiane: "Freccia8523 ferma a Orte per guasto informatico alla centrale operativa di #Termini - spiega un viaggiatore -. Nessun treno può accedere alla #stazione". C'è anche chi ipotizza un attacco hacker: "A #Termini black out totale del sistema informatico - si legge - Un caso, oppure la #cybersecurity di #RFI non ha saputo resistere a #WannaCry?"