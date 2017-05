Addio alla Tangenziale, sarà tagliata a pezzi

Si torna a parlare dello smantellamento della Tangenziale Est. Ieri mattina, al Dipartimento Lavori pubblici del Comune di Roma di via Petroselli, dove si è tenuta una commissione congiunta con la Mobilità, è stato presentato il progetto di demolizione. Almeno del tratto di 460 metri che scorre in prossimità della stazione Tiburtina. Sarà realizzato entro il 2019. A metà 2018 potrebbero iniziare i lavori. «Tra circa 10 giorni, a fine maggio - ha spiegato il direttore del Dipartimento Lavori pubblici, Roberto Botta - Risorse per Roma ci consegnerà il progetto esecutivo che ci permetterà di andare in gara, se finanziato. La gara potrebbe durare almeno 6 mesi, ma prima ne serviranno circa due per attuare la verifica e la valutazione.

Tra un anno, dunque, potrebbero iniziare i lavori che dureranno 450 giorni, ovvero 15 mesi». Significa che i lavori potrebbero concludersi, di fatto, entro metà 2019, massimo inizio 2020. Il costo dell'operazione si attesta sui 9,9 milioni, cifra ancora non finanziata nel bilancio comunale, che comprende anche la risistemazione delle aree. Al termine della demolizione seguirà, infatti, la riqualificazione del piazzale ovest della Stazione Tiburtina con la realizzazione della nuova Stazione Atac e di nuove aree verdi.

Sarà realizzata una viabilità locale a raso nuova di zecca e nuovi collegamenti, sempre a raso, tra il piazzale ovest e la via Tiburtina. Ancora incerta, invece, è la...

