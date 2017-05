Schianto sull'Appia, motociclista muore sotto le ruote di un camion

Incidente mortale su via Appia Nuova nei pressi dell'ippodromo delle Capannelle. Alle 7,50 circa, in via Appia Nuova all'angolo con via Casal Rotondo, una moto si è scontrata con un autocarro. Il motociclista è finito sotto le ruote. L'uomo quando è stato estratto da sotto il camion era già deceduto. Sul posto 118 e vigili del fuoco con due squadre e l'autogru.