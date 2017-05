Emergenza rifiuti a Roma, a Boccea assalto dei gabbiani alla spazzatura

Ormai per loro è un appuntamento fisso, per i residenti un incubo. I gabbiani prendono letteralmente d'assalto ogni giorno il mercato di via Urbano II, pieno quartiere Boccea a Roma. Appena i banchi smontano i volatili partono all'attacco dei rifiuti lasciati in terra dagli operatori dei banchi e non ancora raccolti dai mezzi dell'Ama. Ed è una scena da vero e proprio film di Hitchcock tra gabbiani che si beccano, alcuni che puntano i sacchi della spazzatura dall'alto e scendono in picchiata per aggiudicarsi per primi il boccone, altri che volano via con il rischio di scontrarsi contro qualche passante ignaro. E si tratta di una via di passaggio dove ci sono residenti ma anche molte persone che passeggiano e fanno shopping su via Boccea ma che da qualche tempo girano alla larga.