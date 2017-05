Rogo del camper a Centocelle, l'ultimo sfregio alle sorelline: auto parcheggiata sui fiori

«Abbiamo toccato il fondo. Parcheggia schiacciando i fiori che i cittadini avevano deposto in ricordo delle tre vittime di Centocelle. Uno sfregio all'umanità. Uno schifo». Lo denuncia oggi, sul suo profilo Facebook, Rinaldo Sidoli, dei Verdi di Roma, postando la fotografia di un'auto parcheggiata sul posto, trasformato in memoriale, proprio sui mazzi e le corone di fiori.

"Provo vergogna per loro. Un gesto inqualificabile. Qualcuno ha parcheggiato la propria automobile schiacciando i fiori deposti in ricordo delle tre vittime del rogo nel camper a Centocelle. Si tratta di un atto vergognoso e spregevole". Ha scritto quindi sul suo profilo Facebook l'assessore al Sociale del Campidoglio Laura Baldassarre, commentando la foto. "Il rispetto, a maggior ragione in momenti così drammatici - aggiunge -, si misura soprattutto tramite l'attenzione nella quotidianità. Ci siamo attivati immediatamente inviando sul posto la polizia locale di Roma Capitale".

Intanto domani sabato 13 maggio, a partire dalle 16, a piazza dei Mirti, nel cuore di Centocelle, si terrà una nuova manifestazione in solidarietà con la famiglia Rom che nella notte tra martedì e mercoledì ha perso tre figlie - di 4, 8 e 20 anni - nel rogo del camper in cui vivevano, posteggiato in un parcheggio nel vicino quartiere di Villa De Santis. Gli inquirenti stanno indagando sull'origine dolosa del rogo. Ad organizzare la manifestazione gli abitanti di Centocelle, che mercoledì hanno esposto uno striscione sul luogo dell'incendio, con scritto "Sono morti del quartiere, siamo tutti coinvolti". Nell'evento social con cui è stata organizzata la manifestazione si legge: "Ci stringiamo alla famiglia così gravemente colpita e ci batteremo affinché si rafforzino i legami di solidarietà e di lotta fra le persone che soffrono in questa città".