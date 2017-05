Profanate 70 tombe al cimitero del Verano

«Questa notte sono state danneggiate circa 70 tombe all'interno del Cimitero Monumentale del Verano. L'atto vandalico è stato scoperto durante il consueto giro di perlustrazione che il personale di vigilanza di Ama-Cimiteri Capitolini effettua prima dell'apertura al pubblico». Lo comunica in una nota Ama.

«Sono stati riscontrati danneggiamenti su tombe situate in vari punti del cimitero: via Tiburtina, riquadro 110, Pincetto, sezione ebraica - spiega Ama - Ama si è prontamente attivata con le Forze dell'Ordine fornendo le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, attivo 24 ore su 24. Tali immagini saranno in grado di fornire elementi utili sulla natura dell'atto sino all'individuazione degli autori. Sono stati consegnati quindi elementi concreti sui possibili responsabili. L'azienda è in costante contatto con gli investigatori allo scopo di fornire la massima collaborazione per individuare la natura dell'atto vandalico. A tutela dell'immagine aziendale, Ama-Cimiteri Capitolini provvederà a presentare una denuncia, al momento contro ignoti, presso le autorità competenti».

Secondo le prime indagini degli agenti che hanno visionato i filmati di sorveglianza del cimitero del Verano, gli atti vandalici sarebbero stati una «bravata» di quattro o cinque minorenni a volto scoperto. A quanto si apprende, i ragazzi avrebbero colpito le tombe con gli stessi oggetti trovati sul posto: vasi, croci, menorah tolti dai loculi. Essendo state colpite diverse zone, si esclude assolutamente la pista antisemita.