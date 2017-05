Fuga di gas a Valle Aurelia, chiusa la metro A di Roma

I vigili del fuoco sono intervenuti stamattina alla stazione metro di Valle Aurelia, all'incrocio tra via dei Valle Aurelia e via Baldo degli Ubaldi, per un forte odore di gas. Sul posto tre squadre. Sono state chiuse la metro A - nel tratto Battistini-Ottaviano - e la linea Fl3 - Roma-Viterbo - per controlli. Sembra che la fuga provenga da un cantiere esterno e in superficie. Non ci sono feriti o intossicati.

I pedoni vengono invitati a transitare velocemente mentre sono in corso gli accertamenti. Intanto gli autobus, che percorrono la strada che porta verso la stazione metro di Ottaviano, sono presi d'assalto dagli utenti. Numerosi quelli che si sono mossi a piedi dalle zone limitrofe per raggiungere la stazione di Ottaviano. La circolazione sulla metro A e sulla Fl3 è ripresa regolarmente dopo le 11.30.