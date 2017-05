Blitz della polizia al mercato abusivo dell'Esquilino

Secondo giorno consecutivo di controlli di polizia al mercato abusivo di piazza Vittorio, all'Esquilino. Una trentina le persone fermate senza documenti, più o meno di una decina di nazionalità diverse. L'iniziativa - spiegano dal Commissariato Esquilino - nasce dalle segnalazioni dei comitati di quartiere che hanno più volte denunciato la situazione di degrado e di invivibilità delle strade limitrofe al mercato, in particolare via Ricasoli dove, quotidianamente, viene allestito un mercatino abusivo parallelo a quello di piazza Vittorio. "Su disposizione del Questore - aggiungono dal Commissariato Esquilino - agenti del nostro Commissariato, del Reparto Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine, insieme agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, hanno proceduto, per il secondo giorno di seguito, ad intervenire per portare quest'area a condizioni di normalità". Complice, poi, lo sciopero e un cantiere sui binari del tram da via di Porta Maggiore a piazza Vittorio, il traffico di tutta l'area di Termini-Vittorio Emanuele risulta totalmente congestionato.