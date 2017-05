Rogo nel camper, muoiono tre sorelle

Un botto e un fragore. Poi le fiamme. Un incendio è scoppiato alle 3,20 di questa notte all'interno di un camper in sosta sopra al

parcheggio del centro commerciale "Primavera" in in via Mario Ugo Guattari, zona Prenestina. Nel rogo sono morte tre sorelle

rom di 20, 8 e 5 anni. Elisabeth, Francesca e Angelica Halinovic. Sono riusciti a mettersi in salvo, invece, i genitori e gli altri 8 figli. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della squadra mobile impegnati nelle indagini. Al momento non si esclude alcuna pista, compresa quella del dolo. Al vaglio dei poliziotti le telecamere di video sorveglianza. Sul luogo della tragedia anche il sindaco Virginia Raggi.

La procura di Roma ha deciso di aprire un fascicolo per omicidio volontario e incendio doloso. Vicino al camper sono state trovate infatti tracce di liquido infiammabile.