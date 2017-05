Matrimoni da Oscar a Cinecittà World

Un flashmob da Oscar nel parco divertimenti di Castel Romano, dove un gruppo di giovani e coloratissimi ballerini ha lanciato una nuova tendenza. I ragazzi, capitanati dai coreografi Roberto Proietti e Priscilla Luddi, hanno dato vita ad un momento delle nozze a passo di danza, invitando le coppie presenti nel parco a suggellare la propria promessa nel giardino dell’amore. Presenti anche dei bellissimi modelli in abito da cerimonia che hanno aiutato i fidanzati a piantare dei semi per far crescere un alberello e vederlo crescere nel tempo di pari passo alla propria storia. L’idea, nata dalla fervida fantasia dell’organizzatrice Daniela Valenzi con il benestare dell’ad del parco Stefano Cigarini, ha inteso annunciare la possibilità per i futuri sposi di scegliere scegliere come location per il giorno più bello proprio il parco dedicato al cinema e alla tv ed optare per le rovine dell'antica Roma, l'avventuroso far west o l'America anni '20. I primi a rinnovare la propria promessa sono stati i coniugi Martinet, il modello Brice e la moglie Elena Falbo, in diretta da Miami.