Incendio Pomezia e nube tossica a Roma, la Procura conferma: bruciato amianto

Sul tetto bruciato del deposito "Eco X" c'era l'amianto. Dopo giorni di ansia ed attesa a confermarlo è la Procura di Velletri che sul rogo esploso nell'impianto di stoccaggio sulla Pontina ha aperto un fascicolo. "In relazione all'incendio presso l'impianto di smaltimento di rifiuti Eco X di Pomezia - scrive in una nota la Procura - si informa che la Asl Roma 6 ha comunicato stamattina i primi e parziali esiti delle analisi su campioni, frammenti di lastre ondulate della copertura interna ed esterna al capannone, repertati sul sito. Dalle prime verifiche la Asl ha rilevato la presenza di amianto sul materiale campionato, pur non essendo ancora in condizione di misurare l'entità di tale sostanza nociva e, di conseguenza, il grado di inquinamento eventualmente generato dal cemento amianto. Tale risultanza verrà portata a conoscenza delle competenti autorità amministrative già oggi". Poi la Procura fa sapere che l'Arpa Lazio sta svolgendo anche altre verifiche sulla presenza nell'aria di particolato, di diossina e di idrocarburi. "Sono pertanto in evoluzione - si legge ancora nella nota - i piani di monitoraggio di Asl e di Arpa al fine di valutare l'impatto delle emissioni nell'aria e sul suolo e si prevede che nella giornata di venerdì 12 maggio possano pervenire alcuni dati significativi".