Mentre i pompieri sono ancora al lavoro per spegnere i focolai nel deposito "Eco X" sulla Pontina, a Pomezia, la Procura di Velletri dispone il sequestro dell'impianto mentre l'Arpa Lazio (l'agenzia regionale protezione protezione ambientale) diffonde i primi risultati delle misurazioni effettuate nelle vicinanze del rogo esploso nell'impianto di stoccaggio. "Il 5 maggio la concentrazione di pm10 era pari a 130 microgrammi per metro cubo - si legge nella nota - quando il limite fissato è di 50 microgrammi. Il 6 maggio i valori sono scesi a 73 microgrammi. I valori rilevati sono superiori al limite giornaliero di 50 ug/m3 previsti per l'aria dal D. Lgs 155/2010, ma comunque analoghi ai valori registrati nel centro urbano di Roma nei periodi invernali di maggiore criticità".

Allarme amianto

I primi dati elaborati dall'Arpa sulla qualità dell'aria nelle vicinanze dell'incendio non riguardano ancora le misurazioni sull'amianto che era incapsulato sulle coperture del tetto del capannone distrutto dalle fiamme e per il quale l'allarme resta alto. "Attendiamo l'esito di queste rilevazioni dell'Arpa - afferma Francesco Blasi, presidente della Società Italiana di Pneumologia - ma è difficile pensare che l'incapsulamento possa reggere, quindi è più che probabile che le fibre di asbesto si siano disperse nell'aria intorno all'impianto andato a fuoco. I dati Arpa per ora non hanno segnalato un incremento oltre i limiti delle sostanze tossiche ma l'amianto non viene rilevato normalmente e dobbiamo aspettare per sapere qual è il livello delle concentrazioni, cioè quante fibre sono in circolazione - spiega Blasi - Una legge del 1995 stabilisce che il valore limite di esposizione non deve superare in ambienti di lavoro 0,1 fibre di amianto per centimetro cubico di aria. Invece il valore di allarme è di 50 fibre per metro cubo. Nel caso si sforasse questa soglia si entrerebbe in una fase di rischio che potrebbe comportare danni seri per la popolazione nel lungo periodo. L'amianto, infatti, è un killer subdolo che non agisce nell'immediato ma presenta il conto a distanza di anni. La fibra di asbesto non è piccolissima ma ha una forma a lancia e questo fa sì penetri facilmente nella profondità del polmone - spiega lo pneumologo - L'esposizione acuta ha un effetto ritardato e dipende dal tempo di esposizione e dalla concentrazione cui si è esposti. Oggi vediamo gli effetti di un'esposizione avvenuta venti anni fa". Per quanto riguarda le altre sostanze tossiche spiega: "Certamente sono state liberate nell'incendio queste possono provocare tra la popolazione una forte irritazione delle vie aeree, effetti acuti di tipo bronchiale, e infiammazioni, soprattutto nei soggetti asmatici e nei bambini che sono i più esposti agli effetti collaterali a livello respiratorio". Secondo Blasi i primi provvedimenti adottati dal sindaco di Pomezia vanno nella giusta direzione. "Ha fatto bene a chiudere le scuole per consentire il lavaggio delle aule. I lavaggi sono esattamente quello che va fatto, l'acqua è la migliore difesa perché fa precipitare le sostanze tossiche e le fibre di amianto. Inoltre - bisogna cercare di tenere la popolazione il più - lontano possibile dal luogo dell'incendio perché più la sostanza tossica è diluita e meno fa danni".

Arpa: "Per la diossina altri tre giorni"

"I risultati sulla diossina nell'aria si avranno non prima di due o tre giorni. Per averli ci vogliono dei tempi tecnici che non dipendono da noi" spiega il direttore dell'Arpa Lazio, Marco Lupo. "Ad esempio i campioni devono restare nei frigo per un certo periodo. Per gli esami del suolo, invece, ci vorrà ancora qualche giorno in più. Poi sulla base del nostro modello, che si riferisce solo al contesto ambientale, potranno partire gli esami dell'Asl e dell'istituto zooprofilattico su alimenti, ortaggi e animali".

Il sindaco Raggi: aspettiamo risultati su amianto e diossine

"A Roma la situazione in teoria non è stata ancora rilevata, le prime rilevazioni nel giorno dell'incendio sono di assoluta normalità delle polveri ma abbiamo chiesto chiarimenti su quelli che sono inquinanti molto più pericolosi, amianto e diossine, e su questo Arpa e Asl devono ancora effettuare tutte le indagini" dice il sindaco di Roma Virginia Raggi dopo l'incontro con il sindaco di Pomezia. "Chiediamo di avere i dati - ha aggiunto Raggi - perché è fondamentale capire esattamente che cosa ci fosse in quell'impianto e che cosa può essersi riversato nell'aria e poi essere ricaduto a terra".