Auto frena alla vista dell'autovelox: due vigili investiti nel tamponamento, uno è grave

Due agenti, un uomo e una donna, della Polizia locale di Roma Capitale sono stati investiti in via Leone XIII all'altezza di villa Pamphili questa mattina alle 10.30 circa. L'agente è stato trasportato in codice rosso chirurgico all'ospedale San Camillo, mentre la vigilessa è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Carlo di Nancy.

I due erano impegnati in rilevazioni con l'autovelox e sarebbero stati coinvolti in un tamponamento tra due automobili. E' questa la causa, secondo quanto di apprende, dell'incidente nel quale sono stati investiti i due agenti del Gruppo XII Monteverde. Da una prima ricostruzione, erano in servizio vicino a una postazione autovelox quando un veicolo in transito su via Leone XIII ha rallentato bruscamente ed è stato tamponato da un'altra automobile. Il secondo mezzo avrebbe quindi perso il controllo investendo i due vigili e urtando la macchina di servizio. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia Stradale di Roma.

Vicinanza di Roma Capitale ai due vigili investiti mentre erano in servizio in via Leone XIII. Auguri di pronta guarigione @PLRomaCapitale — Roma (@Roma) 8 maggio 2017

"Sin da subito ci siamo tenuti costantemente informati delle condizioni di salute dei due agenti: a loro facciamo i nostri auguri di pronta guarigione", dichiara il comandante Diego Porta. "Vicinanza e auguri di pronta guarigione" sono arrivati anche dalla sindaca di Roma Virginia Raggi.