Nube tossica a Roma dopo l'incendio di Pomezia: "Aria irrespirabile da Ostia a Malafede"

I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere l'incendio alla "EcoX" di Pomezia, società che si occupa di raccolta e smaltimento dei rifiuti industriali e speciali. Focolai sono ancora attivi ma sotto controllo, fanno sapere i vigili del fuoco. Ma l'attenzione della popolazione è tutta sulla nube tossica che si è sprigionata dal rogo che ha divorato tonnellate di rifiuti plastici e, si teme, delle coperture di amianto presenti sui capannoni dell'impianto.

Segnalazioni di aria irrespirabile e odore di plastica bruciata arrivano da tutto il litorale romano da Ostia fino ad Acilia e Malafede. Sui social network e soprattutto nei gruppi Facebook legati ai territori del litorale e dei Castelli è un tam tam di segnalazioni e richieste di informazioni ma soprattutto la paura per i veleni che potrebbero essere già presenti nell'aria, amianto in primis. "Ad Acilia il vento è cambiato e la puzza è forte, peggio di ieri", scrivono gli utenti: "Ci devono dire cosa stiamo respirando, non possono tenerci all'oscuro".

(6mag-8:30) Incendio #Pomezia, #vigilidelfuoco al lavoro tutta la notte, iniziata l'opera di smassamento. Focolai attivi ma sotto controllo pic.twitter.com/wOrotaCOFw — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 6 maggio 2017

Intanto gli ospedali del Lazio, fino al tardo pomeriggio di ieri, non hanno registrato casi di intossicazione, ma tutti vengono invitati a lavare bene frutta e verdura, tenersi lontano dal rogo, tenere chiuse porte e finestre. L'Asl di Roma 6 ha fatto sapere in un comunicato che è "possibile" la presenza di "coperture in cemento amianto sui capannoni dell'impianto", è stato quindi richiesto ad Arpa Lazio di poter estendere le attività di campionamento ambientale, "al fine di determinare l'eventuale presenza di fibre aerodisperse". Il sindaco di Pomezia Fabio Fucci, in particolare, ha firmato un'ordinanza che dispone ai cittadini residenti nelle zone circostanti l'origine dell'incendio, per un raggio di 2 km, di mantenere chiuse abitazioni, attività commerciali, industriali e di servizi, "al fine di prevenire un possibile passaggio di inquinanti".

Virginia Raggi, sindaca di Roma e dell'intera area metropolitana, ha rilanciato le indicazioni dell'azienda sanitaria Rm6, lanciando un appello ai cittadini di 21 comuni (Nettuno, Anzio, Pomezia, Ardea, Velletri, Lavinio, Lanuvio, Genzano, Albano laziale, Ariccia, Nemi, Castel Gandolfo, Marino, Ciampino, Frascati, Grottaferrata, Rocca di Papa, Rocca Priora, Montecompatri, Monte Porzio Catone e Colonna). L'invito è "tenere chiuse le finestre, limitare gli spostamenti se non strettamente necessari e nei prossimi giorni lavare con accuratezza frutta e verdura".