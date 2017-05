Incendio a Pomezia, un disastro annunciato. Ignorato l'allarme dei cittadini: prima o poi andrà a fuoco

«La società opera da anni, ma almeno apparentemente mai si era venuta a creare una tale situazione che sta generando qualche allarme tra la popolazione, preoccupata per la propria salute e per inquinamenti ambientali qualora dovesse insorgere qualche incendio».

È il 3 novembre 2016 quando il comitato di quartiere Castagnetta - Cinque Poderi scrive al Sindaco di Pomezia e al comandante della Polizia Locale. L'oggetto è proprio lo stabilimento Eco X, andato a fuoco ieri mattina sul la via Pontina Vecchia. Il documento protocollato che segnalava «l'accumularsi di ingenti quantitativi di spazzatura con conseguenti miasmi maleodoranti nei piazzali dell' azienda» appare oggi quasi una profezia di Cassandra, vera e inascoltata come dimostrano le primissime foto scattate tra le fiamme e le montagne di rifiuti. Un'intuizione cui non è stato dato ascolto oggi tristemente profetica di un disastro ambientale annunciato. Vale la pena di leggere cosa avevano scritto (...)

