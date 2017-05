Torna Open House Roma, edifici storici e case private aprono le porte

Roma è una città che non smette mai di stupire. Oltre all’immenso patrimonio storico e culturale noto a tutti c’è un mondo fatto di ambienti privati che, grazie ad Open House Roma, come scrigni si apriranno al pubblico questo week end. Torna infatti l’evento internazionale che, gratuitamente, apre le porte dell’architettura più bella e rappresentativa della Capitale. Anche in questa edizione Open House Roma coinvolge decine di edifici storici, monumentali, museali e siti archeologici, luoghi significativi dell’immenso patrimonio architettonico di Roma. Ancora una volta il programma sarà suddiviso in 5 aree tematiche: città della conoscenza, attraversare la storia, architettura del quotidiano, abitare, factory e produzione creativa. È soprattutto su quest’ultimo tema che Open House Roma vuole offrire una visione a 360° mettendo in luce i tanti spazi che stanno diventando, con azioni bottom up, distretti creativi del terzo settore e che stanno contribuendo a recuperare molte zone prima abbandonate della città, dal Mandrione a Castel Bolognese, da Portuense al Pigneto.

Tra le tante novità l’apertura straordinaria della sede della FAO in Viale Aventino, con la splendida terrazza affacciata su Roma, ma anche la visita speciale all’Agenzia Spaziale Italiana durante la quale si racconterà la vita sulla Stazione Spaziale, un grande laboratorio che galleggia a 400 km dalla Terra, così come la splendida visita al Palazzo delle Finanze sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il 6-7 maggio si potrà visitare anche il bellissimo Palazzo della Civiltà Italiana, oggi sede dello storico marchio dell’alta moda FENDI, con accesso privilegiato alla terrazza; si scenderà poi nel cuore della città sabato 6 maggio con la visita alla Stazione San Giovanni della Metro C, un vero e proprio viaggio nel tempo attraverso gli strati archeologici della città raccontati da un allestimento museale. Tante le case private aperte durante l’evento al cui interno architetti e progettisti ne racconteranno le caratteristiche, tra le altre Casa Baccina dell’architetto Massimo Adario o il Loft Metropolitano di Matca Studio. Inoltre in programma 30 tour e 50 eventi speciali tra cui Il Futuro passa da qui, previsto per entrambe le giornate, che trasformerà gli spazi dell’Ex Pastificio Pantanella, oggi sede di AIL e GIMEMA onlus, in un laboratorio per rileggere Roma attraverso le sue molte vesti e per far crescere la voglia di progettualità, di ambizione, di futuro e che ospiterà domenica sera alle 19.00 la festa di chiusura di Open House Roma; ma anche Banda Larga a Piazza Tevere, previsto per sabato alle 18.30 a cura di Tevereterno durante il quale musicisti in formazione di banda si esibiranno sulla banchina del Tevere.

L’evento, organizzato dall’associazione Open City Roma, è sostenuto da Roma Capitale, Regione Lazio e Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia e patrocinato da Senato della Repubblica, RAI, Università Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre.