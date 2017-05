Ecox in fiamme a Pomezia, Pontina in tilt

Fiamme indomabili e una colonna di fumo nero in cielo visibile fino da Pomezia fino a Torvaianica: un incendio è esploso questa mattina all'interno della EcoX di Pomezia, la società che si occupa di raccolta e smaltimento rifiuti paralizzando la via Pontina. A dare l'allarme mentre i materiali ferrosi prendevano fuoco sono stati gli automobilisti. Sul posto diverse autobotti dei vigili del fuoco che stanno lavorando senza sosta per spegnere il rogo di proporzioni enormi. Intervenuti anche carabinieri e protezione civile.