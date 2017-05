A lezione di legalità con i carabinieri. Questa mattina, presso la sede del Convitto Nazionale "Amedeo di Savoia, Duca d’Aosta", in piazza Garibaldi a Tivoli, nell'ambito del progetto "Cultura della legalità", portato avanti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, con l'obiettivo di contribuire a sviluppare nei giovani la coscienza sociale basata sul rispetto dell'altro, delle regole e delle leggi, si è tenuto un incontro a cui hanno preso parte il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Franco Roberti, il procuratore della Repubblica del Tribunale di Tivoli Francesco Menditto e il tenente colonnello dei carabinieri Stefano Cotugno, comandante del Gruppo di Frascati.

L'evento, che ha riscosso molto successo per la partecipazione e l’attenzione dei giovanissimi uditori in sala, è stato introdotto dal Rettore del Convitto Nazionale prof. Antonio Manna e moderato dalla giornalista Francesca Fagnani. Attraverso gli interventi dei relatori, la proiezione di due documentari giornalistici e la lettura di discorsi dei giudici Falcone e Borsellino i giovani presenti sono stati sensibilizzati su delicati temi di attualità; rivolgendo al termine numerose domande ai relatori, dimostrandosi molto interessati agli argomenti trattati. L'Arma dei Carabinieri, da sempre impegnata in molteplici attività istituzionali dirette a mantenere alto, vivo e forte il valore del rispetto della legge, su tutto il territorio nazionale organizza, a tal fine, d'intesa con le Autorità scolastiche competenti, anche cicli di conferenze e di incontri didattici, finalizzati alla formazione della cultura della legalità.